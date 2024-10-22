В асфальтном костюме и ярком свитере: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер разбавила свой деловой аутфит желтым свитером.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она продемонстрировала новый деловой аутфит.
Карин одела костюм асфальтного оттенка, который состоял из укороченного жакета с рукавами три четвертых и прямых брюк, а также вязаный желтый свитер.
Лук Жан-Пьер дополнила объемной укладкой с кудрями, макияжем с черно-персиковыми тенями и розовой помадой, золотыми серьгами-кольцами с камнями и браслетами.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в красно-белом джемпере-поло с короткими рукавами и серебряными пуговицами.
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