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В асфальтном костюме и ярком свитере: пресс-секретарь Байдена на брифинге

В асфальтном костюме и ярком свитере: пресс-секретарь Байдена на брифинге

В асфальтном костюме и ярком свитере: пресс-секретарь Байдена на брифинге

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер разбавила свой деловой аутфит желтым свитером.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер выступила на очередном брифинге в Вашингтоне. Там она продемонстрировала новый деловой аутфит.

Карин одела костюм асфальтного оттенка, который состоял из укороченного жакета с рукавами три четвертых и прямых брюк, а также вязаный желтый свитер.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Лук Жан-Пьер дополнила объемной укладкой с кудрями, макияжем с черно-персиковыми тенями и розовой помадой, золотыми серьгами-кольцами с камнями и браслетами.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в красно-белом джемпере-поло с короткими рукавами и серебряными пуговицами.

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