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- Шоу-бизнес
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В асфальтовом свитере и со змеиным клатчем: Ума Турман продемонстрировала стильный осенний образ
Актриса показала, как носить уютный трикотаж с легкой юбкой.
Ума Турман посетила галерею Falconeri в Нью-Йорке. Перед фотографами актриса предстала в сдержанном образе, в котором сочетала различные фактуры.
Она надела асфальтный свитер свободного кроя с высоким горлом, спущенной линией пылеч и широкими манжетами. Ума скомбинировала его с длинной черной юбкой с атласным блеском и асимметричным низом.
Лук Турман дополнила остроносыми темно-бордовыми ботильонами на каблуках и большим плоским клатчем с тиснением под змеиную кожу в похожем оттенке. Уши она украсила длинными серьгами с камнями, а руки — лаконичными часами с черным ремешком и золотым кольцом.
Актриса уложила волосы небрежными волнами с пробором посередине и нанесла макияж с розовыми румянами и бледно-розовым блеском на губах.
Напомним, Ума Турман в платье-смокинге продемонстрировала стройные ноги на мероприятии в Нью-Йорке.