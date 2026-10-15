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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В асфальтовом свитере и со змеиным клатчем: Ума Турман продемонстрировала стильный осенний образ

Актриса показала, как носить уютный трикотаж с легкой юбкой.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Ума Турман

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман посетила галерею Falconeri в Нью-Йорке. Перед фотографами актриса предстала в сдержанном образе, в котором сочетала различные фактуры.

Она надела асфальтный свитер свободного кроя с высоким горлом, спущенной линией пылеч и широкими манжетами. Ума скомбинировала его с длинной черной юбкой с атласным блеском и асимметричным низом.

Ума Турман / © Getty Images

Ума Турман / © Getty Images

Лук Турман дополнила остроносыми темно-бордовыми ботильонами на каблуках и большим плоским клатчем с тиснением под змеиную кожу в похожем оттенке. Уши она украсила длинными серьгами с камнями, а руки — лаконичными часами с черным ремешком и золотым кольцом.

Актриса уложила волосы небрежными волнами с пробором посередине и нанесла макияж с розовыми румянами и бледно-розовым блеском на губах.

Напомним, Ума Турман в платье-смокинге продемонстрировала стройные ноги на мероприятии в Нью-Йорке.

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