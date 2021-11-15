В асимметричном наряде и с дочкой: Серена Уильямс на премьере фильма о своем отце

В асимметричном наряде и с дочкой: Серена Уильямс на премьере фильма о своем отце

Спортсменка посетила премьеру драмы "Король Ричард".

Серена Уильямс посетила вчера, 14 ноября, премьеру фильма Warner Bros "Король Ричард", которая прошла в рамках фестиваля AFI Fest-2021 в китайском театре в Голливуде, Калифорния.

Одета спортсменка была в черное боди с камнями в зоне декольте и открытыми плечами, а также лосины с одной штаниной.

Серена Уильямс / Associated Press

Лук она дополнила чулком, декорированный камнями, высокими перчатками и черными босоножками на шпильках. В ушах у нее были серьги с камнями, а на руке –часы. Волнистые волосы Уильямс уложили назад и сделали макияж с акцентом на длинных ресницах.

Теннисистка продемонстрировала фотографам свою пышную пятую точку.

Серена Уильямс / Associated Press

Серена Уильямс / Associated Press

На премьере также был муж Серены – Алексис Оганян и их 3-летняя дочь Алексис Олимпия Оганян, которая была одета в похожий лук – в черное боди и лосины с камнями.

Алексис Оганян, Серена Уильямс и их дочь / Associated Press

Пришла на мероприятие и сестра спортсменки – Винус Уильямс, которая блистала в платье цвета металлик с высоким разрезом.

Серена Уильямс и Винус Уильямс / Associated Press

Напомним, фильм "Король Ричард" - спортивная драма, посвященная реальной истории Ричарда Уильямса (отца Серены Уильямс) и его семьи. Главную роль в фильме сыграл Уилл Смит. Режиссером выступил Рейнальд Маркус Грин.

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