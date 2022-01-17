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В асимметричном купальнике: Жасмин Тукс похвасталась безупречной фигурой

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В асимметричном купальнике: Жасмин Тукс похвасталась безупречной фигурой

Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

Экс-"ангел" Victoria's Secret в сексуальном купальнике позировала возле бассейна.

30-летняя модель Жасмин Тукс опубликовала в Instagram серию пикантных снимков, на которых она хвастается обновкой –асимметричным слитным черным купальником.

Красотка распустила волосы и играла ими на камеру.

Позировала манекенщица сначала стоя, а затем прилегла на белоснежную кровать возле бассейна.

Ранее Тукс показывала, как в бикини с принтом в виде фруктов наслаждалась прогулкой на яхте на острове Сент-Джон.

Жасмин Тукс / © Instagram Жасмин Тукс
Жасмин Тукс / Instagram Жасмин Тукс

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