- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
В асимметричном пальто и длинном платье: Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ в Лос-Анджелесе
Поп-дива появилась на мероприятии в ансамбле от ливанского бренда.
Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ на специальном показе фильма «Поцелуй женщины-паука» (Kiss Of The Spider Woman) в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.
Она предстала в бежевом ансамбле от ливанского бренда Harithand, который состоял из асимметричного пальто с широкими рукавами и поясом, а также длинного платья.
Аутфит Джей Ло дополнила золотистым клатчем Tyler Ellis. У нее были распущенные волосы, насыщенный макияж глаз и маникюр цвета марсала. Уши Джен украсила серьгами с бриллиантами, шею — золотой цепочкой с ее именем с бриллиантами, а на руке было коктейльное кольцо.
Напомним, Дженнифер Лопес на гала-вечер надела платье-боди от Roberto Cavalli с V-образным декольте.