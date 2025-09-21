ТСН в социальных сетях

В асимметричном пальто и длинном платье: Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ в Лос-Анджелесе

Поп-дива появилась на мероприятии в ансамбле от ливанского бренда.

Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ на специальном показе фильма «Поцелуй женщины-паука» (Kiss Of The Spider Woman) в театральном комплексе DGA в Лос-Анджелесе.

Она предстала в бежевом ансамбле от ливанского бренда Harithand, который состоял из асимметричного пальто с широкими рукавами и поясом, а также длинного платья.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Аутфит Джей Ло дополнила золотистым клатчем Tyler Ellis. У нее были распущенные волосы, насыщенный макияж глаз и маникюр цвета марсала. Уши Джен украсила серьгами с бриллиантами, шею — золотой цепочкой с ее именем с бриллиантами, а на руке было коктейльное кольцо.

Напомним, Дженнифер Лопес на гала-вечер надела платье-боди от Roberto Cavalli с V-образным декольте.

