В асимметричном платье и бриллиантовых украшениях: эффектная Селена Гомес на красной дорожке

31-летняя артистка выбрала для своего появления наряд от Armani Privé.

Селена Гомес появилась на церемонии награждения премии "Золотой глобус" в Беверли-Хиллз в красивом образе.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Певица одела красное платье с асимметричной юбкой от Armani Privé, которое для нее сшили на заказ. Наряд имел вырезы на лифе с драпировкой и цветочные черные аппликации с блестками. Талию она подчеркнула черным поясом.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Аутфит Селена дополнила красными босоножками на шпильках от Christian Louboutin и роскошными бриллиантовыми украшениями от Bulgari. Волосы она собрала в элегантную прическу, сделала макияж с акцентом на глазах и черный маникюр.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Напомним, звезда "Оппенгеймера" Флоренс Пью появилась на красной дорожке премии в красном прозрачном платье от Valentino на тонких бретельках, с глубоким вырезом и цветочными аппликациями.

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