В асимметричном платье и голубых туфлях: Тильда Суинтон на Венецийском кинофестивале

63-летняя актриса продемонстрировала стройный вид на кинособытии.
Тильда Суинтон посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма Queer от режиссера Луки Гуаданьино по сценарию Джастина Курицкеса, основанного на одноименном романе Уильяма Берроуза 1985 года.
На красной дорожке актриса предстала в белом закрытом платье миди от бренда Alaïa. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и асимметричный подол.
Аутфит Тильда дополнила голубыми босоножками с ремешками и на шпильках. У нее была стильная укладка, зачесанная назад, и фирменный макияж с акцентом на красной помаде.
Суинтон не только позировала фотографам, но и уделила время поклонникам, с которыми делала селфи.
Напомним, Тильда Суинтон на показ мистической триллерной драмы "Вечная дочь" (The Eternal Daughte) надела твидовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и твидовые широкие брюки.
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