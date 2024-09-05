Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В асимметричном платье и голубых туфлях: Тильда Суинтон на Венецийском кинофестивале

В асимметричном платье и голубых туфлях: Тильда Суинтон на Венецийском кинофестивале

Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

63-летняя актриса продемонстрировала стройный вид на кинособытии.

Тильда Суинтон посетила Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру фильма Queer от режиссера Луки Гуаданьино по сценарию Джастина Курицкеса, основанного на одноименном романе Уильяма Берроуза 1985 года.

На красной дорожке актриса предстала в белом закрытом платье миди от бренда Alaïa. Наряд имел высокую горловину, длинные рукава и асимметричный подол.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Аутфит Тильда дополнила голубыми босоножками с ремешками и на шпильках. У нее была стильная укладка, зачесанная назад, и фирменный макияж с акцентом на красной помаде.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Фото: Associated Press
Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Суинтон не только позировала фотографам, но и уделила время поклонникам, с которыми делала селфи.

Тильда Суинтон / © Associated Press
Тильда Суинтон / Фото: Associated Press

Напомним, Тильда Суинтон на показ мистической триллерной драмы "Вечная дочь" (The Eternal Daughte) надела твидовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и твидовые широкие брюки.

Читайте также:

Волчицы Винника атаковали его бывшего продюсера! – ЖВЛ представляет

Волчицы Винника атаковали его бывшего продюсера! – ЖВЛ представляет

Похожие темы:

Следующая публикация