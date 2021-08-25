В асимметричном платье и на огромной птице: Наталья Могилевская эффектно появилась на концерте

Артистка решила приятно удивить своим появлением зрителей праздничного концерта, поэтому заехала к "Олимпийскому" на большой птице.

В столичном НСК "Олимпийский" состоялся грандиозный концерт "День Независимости страны" с участием украинских артистов и групп.

Среди знаковых фигур, которые стояли у истоков становления украинского шоу-бизнеса время независимости нашей страны, является Наталья Могилевская. Певицу пригласили выполнить попурри своих украиноязычных хитов.

Звезда решила приятно удивить зрителей концерта своим эффектным появлением. Она заехала к сцене на огромной птице, которая подсвечивалась.

Наталья Могилевская/Служебные видео

Наталья Могилевская/Служебные видео

Появившись перед публикой, она сказала: "Пусть наша песня, как ясный сокол герба Украины преподносит нас до самого солнца, до небес".

Наталья Могилевская/Служебные видео

Наталья выглядела роскошно. Она была одета в асимметричное черно-белое платье, расшитое камнями и украшенное на плечах серебряной бахромой.

Наталья Могилевская/Служебные видео

Наряд имел пикантное декольте и высокий разрез.

Наталья Могилевская/Служебные видео

Наталья Могилевская/Служебные видео

На плечах у исполнительницы была белая накидка-плащ с объемными воланами, которую она потом сбросила.

Наталья Могилевская/Служебные видео

Наталья Могилевская/Служебные видео

Макияж смоки-айс и прическа с локонами завершили аутфит Могилевской.

Наталья Могилевская/Служебные видео

"Гербовый сокол Украины олицетворяет традиционную украинскую птицу. Он всегда стоит на страже границ Украины, ее независимости и свободы. С праздником!" — написала Наталья в Instagram.

К слову, а Тина Кароль появилась на сцене "Олимпийского" в комбинезоне со стразами и топе со светодиодами и бахромой от французского бренда.

Тина Кароль/Служебные видео

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