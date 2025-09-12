- Дата публикации
В асимметричном платье и с любимой сумкой: Джорджина Родригес прогулялась по Нью-Йорку
Звезда прилетела в США и уже показала в Сети первые фото из поездки.
31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — прилетела в Нью-Йорк и уже успела прогуляться по городу, а фото традиционно показала в Instagram.
Так, девушка позировала на Бруклинском мосту. Она была одета в бежевое платье с обтягивающем верхом и асимметричным подолом со складками. Ее образ дополняли бежевые туфли-лодочки и любимая сумка Джорджины — черная Hermes Birkin из крокодиловой кожи.
На пальцах Родригес красовались два кольца с огромными бриллиантами, одно из которых ей преподнес жених Криштиану на их помолвку, которая состоялась недавно, спустя 9 лет их отношений.
Напомним, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.
Ранее Джорджина Родригес посетила Венецию. Она пришла на премьеру фильма «Отец, Мать, Сестра, Брат», который презентовали в рамках 82-го Венецианского кинофестиваля.
Звезда вышла на красную дорожку в эффектном черном платье с бежевой подкладкой, которая создавала так называемый «голый» эффект. Ее красивое платье было от Roberto Cavalli.