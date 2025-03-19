В асимметричном платье с бахромой и мюлях цвета металлик: звезда TikTok в объективах папарацци

Фернанда Гименес надела на благотворительный ужин женственное платье, в котором выглядела стройно.

В объективы папарацци в Майами попала американская звезда TikTok Фернанда Гименес. Она шла на ужин WTA Celebrates Miami Open, на котором собрались известные женщины из мира моды, искусства и дизайна.

Девушка выглядела нежно и стройно в асимметричном белом платье с бахромой на подоле, которую она скомбинировала с остроносыми мюлями цвета металлик на шпильках. В руке Фернанда держала оливковую сумочку.

Фернандо Гименес / Фото: Getty Images

Гименес распустила волосы, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, украсила уши золотыми серьгами, а на руках были золотые кольца.

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