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- Шоу-бизнес
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В асимметричном платье с пайетками: Тина Кароль в вечернем луке похвасталась стройной фигурой
Артистка впечатлила новым красивым аутфитом.
Тина Кароль снялась в новой красивой фотосессии, где продемонстрировала очередной эффектный лук. Снимки она опубликовала в Instagram.
Перед объективом фотокамеры Michael Fedorak артистка предстала в вечернем ассиметричном черном платье со шлейфом, полностью расшитом пайетками, от Tom Ford For Gucci.
Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру и соблазнительные формы Кароль.
Образ звезда дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была стильная волнистая укладка, макияж в нежных оттенках и бежевый маникюр.
"Играй по своим правилам!" – подписала фото Тина.
Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала красивый образ в бежевом корсетном платье с пикантным декольте от французского бренда Mugler.