В асимметричном платье с пайетками: Тина Кароль в вечернем луке похвасталась стройной фигурой

Тина Король

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Тина Кароль снялась в новой красивой фотосессии, где продемонстрировала очередной эффектный лук. Снимки она опубликовала в Instagram.

Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

Перед объективом фотокамеры Michael Fedorak артистка предстала в вечернем ассиметричном черном платье со шлейфом, полностью расшитом пайетками, от Tom Ford For Gucci.

Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

Наряд идеально подчеркнул стройную фигуру и соблазнительные формы Кароль.

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Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

Образ звезда дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была стильная волнистая укладка, макияж в нежных оттенках и бежевый маникюр.

Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

"Играй по своим правилам!" – подписала фото Тина.

Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

Тина Кароль/Фото Michael Fedorak

Напомним, ранее Тина Кароль продемонстрировала красивый образ в бежевом корсетном платье с пикантным декольте от французского бренда Mugler.