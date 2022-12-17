В асимметричном платье с разрезом и меховой накидкой: очаровательный аутфит участницы шоу "Холостяк-12"

Состоялся восьмой выпуск проекта "Холостяк-12", отснятый еще до начала полномасштабной войны.

На церемонии роз участницы появились в красивых образах в стиле Снежной королевы.

25-летняя Александра Мудра выложила в Instagram фото своего лука. Она продемонстрировала очаровательный аутфит в ассиметричном длинном платье с блестками, серебряными бретельками и высоким разрезом.

Образ Саша дополнила меховой накидкой, белыми босоножками и украшением с камнями на голове. На лице был макияж с черными стрелками и белыми тенями-полосками на веках.

Александра Мудрая/Instagram

В посте Мудра поделилась впечатлениями о прошедшем выпуске. Девушка довольна, что у нее будет индивидуальное свидание с холостяком. Она также отметила, что рада, что проект покинула Алина.

"Я ни на мгновение не сомневалась в своей силе характера, потому что у меня всегда хватает аргументов, чтобы отстоять свою позицию, так что на следующей неделе индивидуальное свидание мое.

Было очень волнительно, хотелось удивить Алекса и как вы уже знаете с креативом у меня все хорошо, поэтому нужно было переплюнуть саму себя, а это всегда нелегко. С нетерпением жду нашей встречи.

PS Наконец человек, который раздражал меня больше всех покинул проект, да еще как некрасиво и неблагодарно покинул.

Я просила подарить мне воздушный шарик в эту честь, но осталась только с улыбкой, чего мне более чем достаточно", — написала Александра.

Напомним, другая участница шоу Виктория Варлей предстала в элегантном обтягивающем платье с разрезом спереди, прекрасно подчеркнувшем ее стройную фигуру.

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