В асимметричном платье с разрезом и перьями: Пенелопа Крус эффектно появилась на Каннском фестивале впервые за 7 лет
52-летняя актриса стала одной из главных звезд на красной дорожке этого вечера.
Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Черный шар» (La Bola Negra), срежиссированного Хавьером Кальво и Хавьером Амбросси, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Это было ее первое появление на фестивале за семь лет.
На красной дорожке актриса продемонстрировала элегантный образ в стиле Старого Голливуда. На ней было черное платье макси на одно плечо и с драпировкой от Модного дома Chanel.
Наряд имел высокий разрез, открывающий ноги актрисы, а также эффектный декор из черных перьев — на плече и бедре, что добавляло аутфиту драматичности и особого шарма.
Свой аутфит Пенелопа дополнила классическими черными туфлями на шпильках. Уши она украсила интересными бриллиантовыми серьгами, а на руке сияло кольцо из этого же комплекта. Волосы звезде уложили легкими волнами, макияж выполнили в теплых натуральных оттенках с акцентом на глаза, а в маникюре сочетали нюдовый и красный цвета.
Особое внимание привлекала улыбка Пенелопы — она выглядела невероятно свежей и сияющей. Перед фотографами звезда с удовольствием позировала, демонстрируя свой наряд с разных ракурсов.
Напомним, Пенелопа Крус является давним амбассадором модного дома Chanel, поэтому часто выбирает для светских мероприятий наряды именно этого бренда. На премьере фильма «Невеста», в котором сыграла, актриса предстала в черном платье, расшитом мелким черным стеклярусом, и в красной накидке с перьями.