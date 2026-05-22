В асимметричном платье с разрезом и перьями: Пенелопа Крус эффектно появилась на Каннском фестивале впервые за 7 лет

Пенелопа Крус / © Associated Press

Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Черный шар» (La Bola Negra), срежиссированного Хавьером Кальво и Хавьером Амбросси, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля. Это было ее первое появление на фестивале за семь лет.

На красной дорожке актриса продемонстрировала элегантный образ в стиле Старого Голливуда. На ней было черное платье макси на одно плечо и с драпировкой от Модного дома Chanel.

Наряд имел высокий разрез, открывающий ноги актрисы, а также эффектный декор из черных перьев — на плече и бедре, что добавляло аутфиту драматичности и особого шарма.

Свой аутфит Пенелопа дополнила классическими черными туфлями на шпильках. Уши она украсила интересными бриллиантовыми серьгами, а на руке сияло кольцо из этого же комплекта. Волосы звезде уложили легкими волнами, макияж выполнили в теплых натуральных оттенках с акцентом на глаза, а в маникюре сочетали нюдовый и красный цвета.

Особое внимание привлекала улыбка Пенелопы — она выглядела невероятно свежей и сияющей. Перед фотографами звезда с удовольствием позировала, демонстрируя свой наряд с разных ракурсов.

Напомним, Пенелопа Крус является давним амбассадором модного дома Chanel, поэтому часто выбирает для светских мероприятий наряды именно этого бренда. На премьере фильма «Невеста», в котором сыграла, актриса предстала в черном платье, расшитом мелким черным стеклярусом, и в красной накидке с перьями.

