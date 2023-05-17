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В асимметричном платье василькового цвета: польская модель сверкнула сосками на красной дорожке

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
461
Время на прочтение
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В асимметричном платье василькового цвета: польская модель сверкнула сосками на красной дорожке

Сабина Якубович / Фото: Associated Press

На Лазурном побережье сегодня было много красивых звездных женщин, демонстрировавших свои обольстительные образы.

Польская модель Сабина Якубович посетила кинофестиваль в Каннах. Для своего появления на красной дорожке она выбрала откровенный аутфит, в котором похвасталась стройной фигурой и плоским животом.

Девушка одела асимметричное платье василькового цвета со шлейфом, открытыми плечами, обнаженным животом и высоким разрезом, обнажавшим ее ногу до бедра.

Сабина Якубович / © Associated Press
Сабина Якубович / Фото: Associated Press

Под нарядом отсутствовал бюстгальтер, поэтому сквозь тонкую ткань были заметны ее соски.

Сабина Якубович / © Associated Press
Сабина Якубович / Фото: Associated Press

Образ Якубович дополнила черными босоножками со стразами и на шпильках. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж, подчеркнув глаза черной подводкой, уши она украсила бриллиантовыми серьгами в виде капель, а руку – браслетом. Черный маникюр завершил лук манекенщицы.

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Дата публикации
Просмотры
461
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