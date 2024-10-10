В асимметричном пышном платье с декольте: Нина Добрев в элегантном образе сияла на гала-концерте

Звезда сериала "Дневники вампира" Нина Добрев посетила осенний гала-концерт New York City Ballet, состоявшийся в театре Дэвида Х. Коха в Нью-Йорке.

Там модель появилась в элагантном аутфите. На ней было черное асимметричное платье макси с пышной юбкой, вырезами на талии и пикантным декольте.

Нина Добрев / Фото: Associated Press

Аутфит Добрев дополнила черным клатчем, прической с челкой, которую уложила на обеи стороны и вечерним макияжем с пышными ресницами и красной помадой. В ушах у нее были серебряные серьги в виде больших капель, а на запястье – браслет.

Нина Добрев / Фото: Associated Press

Напомним, Нина Добрев показала, как провела время в Париже.

Читайте также: