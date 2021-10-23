В асимметричном серебристом платье: эффектная Жизель Оливейра похвасталась роскошным образом

Она позировала в наряде от знаменитого американского дизайнера.

Бразильская красотка Жизель Оливейра поделилась снимками, на которых позировала в роскошными образе, выбранном ею явно для какого-то мероприятия. Знаменитость надела серебристое асимметричное платье на одно плечо от бренда Donna Karan. Также на спине у девушки был эффектный глубокий вырез.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Образ модель дополнила ровной укладкой, босоножками на шпильке со стразами и клатчем. Акцентом в образе стали массивные сережки в ушах в виде цепей и макияж, выполненный серебристыми тенями.

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель Оливейра / Instagram Жизель Оливейра

Жизель занимается моделингом с 2013 года и уже успела поучаствовать в показах Dolce & Gabbana, Elie Saab, Etam, Polo Ralph Lauren, Cushnie et Ochs, Rebecca Minkoff и Tory Burch. Также появлялась на обложках журналов Vogue Mexico, Vogue Brazil, Vogue India, Elle France, L'Officiel India, Harper's Bazaar Kazakhstan, участвовала в рекламной кампании H&M иMAC Cosmetics.

Читайте также:

В комплекте с клеткой виши: Жизель Оливейра продемонстрировала трендовый летний образ

В вязаном купальнике: Жизель Оливейра похвасталась новым пляжным луком

Ого, какая: Жизель Оливейра поделилась новыми кадрами в купальнике

Образы Жизель Оливейры (16 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку