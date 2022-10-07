В асимметричном платье и с ярким макияжем: 49-летняя Тори Спеллинг под прицелом фотографов

Из звезды подростковых сериалов она превратилась в звезду реалити-шоу.

Актриса популярного в 90-х телесериала "Беверли-Хиллз, 90210", телеведущая и мать пятерых детей была замечена фотографами на улице в Нью-Йорке, у входа в Fox Studio. 49-летняя знаменитость была одета в голубое платье с асимметричной юбкой, которое открывало ее стройные ноги.

Тори Спеллинг / Фото: Getty Images

Образ Тори дополнила сетчатыми бежевыми колготками, эффектными босоножками, усыпанными стразами, и несколькими крупными кольцами со стразами на руках. Также актриса сделала насыщенный макияж с накладными ресницами и надела парик с платиновыми волосами.

Вероятно, на телеканал она пришла, чтобы рассказать о своем новом проекте реалити-шоу Love At First Lie для MTV.

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