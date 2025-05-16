В ассиметричном платье-рубашке от Givenchy: Шарлиз Терон сходила на мероприятие Netflix

Шарлиз Терон / © Getty Images

Реклама

49-летняя актриса Шарлиз Терон попала под прицел фотографов в Нью-Йорке, когда направлялась на мероприятие Netflix 2025 Upfront. В городе в тот день лил дождь, поэтому звезда, после того как вышла из автомобиля, пряталась под зонтом, который над ее головой нес помощник.

Оделась она интересно, ведь выбрала для своего выступления на мероприятии белое мини-платье от Givenchy с ассиметричным подолом, длинными рукавами и огромной рюшей. Также на Шарлиз были черные лаковые ботильоны на каблуках. Волосы она собрала, оставив ниспадать несколько прядок на ее лицо.

© Getty Images

Во время презентации, как сообщает Entertainment Weekly, актриса подробно рассказала о некоторых рисках, на которые пошла, исполняя напряженные боевые сцены своего персонажа для фильма «Apex».

Реклама

«Наша команда сняла действительно впечатляющий фильм, а ваша покорная слуга выполнила несколько трюков и действий — иногда без страховки», — сказала она.

«У меня все еще немного австралийской грязи под этим красивым маникюром, а мой милый ботинок скрывает сломанный палец, и я могу продолжать и продолжать, но я не буду».

Тем не менее, она также отметила, что, несмотря на грязь и травмы, ей понравилось сниматься в фильме.

Несколькими днями ранее голливудская суперзвезда Терон продемонстрировала просто сногсшибательный наряда черного цвета, который одновременно сочетал в себе стиль бохо, деловой и дерзкий. Актрису заметили фотографы, когда она шла на интервью на программу Jimmy Kimmel Live, чтобы рассказать о своем новом фильме «Бессмертная гвардия 2». Она носила наряд из коллекции Oude Waag 2025 года.

Реклама

Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press Шарлиз Терон с мамой Гердой / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон на 89 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 88 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 86 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 85 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон на 77 церемонии / © Getty Images Шарлиз Терон / © Getty Images Шарлиз Терон, церемония / © Getty Images Шарлиз Терон / © Getty Images Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Associated Press Шарлиз Терон / © Getty Images