В асимметричном платье с цепочками и жемчугом: эффектный аутфит звезды "Уэнсдей" Дженны Ортеги

Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега стала гостей Бала Института костюма музея Метрополитен, состоявшегося в Нью-Йорке. Вечер был посвящен творчеству легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.

На красной дорожке она появилась в интересном черно-белом образе в стиле готического гламура. На девушке было корсетное платье от Thom Browne с асимметричной пышной юбкой, украшенной золотыми цепочками с жемчугом, со шлейфом и белая блузка с черным бантиком. Лук она дополнила твидовым болеро, на котором тоже были цепочки с жемчугом.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна надела черные капроновые гольфы и обула черно-белые лакированные туфли на экстремально высокой платформе и каблуках.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Ортега сделала скромную прическу, макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами-каплями.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

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