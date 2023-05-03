В асимметричном платье с цепочками и жемчугом: эффектный аутфит звезды "Уэнсдей" Дженны Ортеги

20-летняя актриса продемонстрировала на Met Gala образ в стиле Карла Лагерфельда.
Звезда "Уэнсдей" Дженна Ортега стала гостей Бала Института костюма музея Метрополитен, состоявшегося в Нью-Йорке. Вечер был посвящен творчеству легендарного дизайнера Карла Лагерфельда.
На красной дорожке она появилась в интересном черно-белом образе в стиле готического гламура. На девушке было корсетное платье от Thom Browne с асимметричной пышной юбкой, украшенной золотыми цепочками с жемчугом, со шлейфом и белая блузка с черным бантиком. Лук она дополнила твидовым болеро, на котором тоже были цепочки с жемчугом.
Дженна надела черные капроновые гольфы и обула черно-белые лакированные туфли на экстремально высокой платформе и каблуках.
Ортега сделала скромную прическу, макияж с акцентом на глазах и украсила уши лаконичными серьгами-каплями.
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