В асимметричном платье с драпировкой: как выглядела Софи Лорен 35 лет назад на Каннском кинофестивале

Актриса тогда появилась на публике в наряде яркого оттенка.

Ежегодно в Каннах проходит международный кинофестиваль, на котором участники с разных стран представляют публике свои работы. Соответственно, это мероприятие стало местом сбора и кинозвезд.

11 мая 1989 года - ровно 35 лет назад - итальянская киноактриса Софи Лорен прибыла на это гламурное мероприятие со своим старшим сыном Карло Понти-младшим.

На знаменитой актрисе в тот вечер было платье в модной для конца 80-х стилистике, поскольку оно имело пышную асимметричную юбку со складками, открытые плечи и много драпировки. На декольте и юбке платье украшали розы из ткани.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Образ звезда дополнила черными колготками и туфлями-лодочками на каблуках с тонкими ремешками. Также на ней были очки и несколько довольно массивных золотых украшений.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Сын звезды, в соответствии с дресс-кодом, надел классический черный костюм, рубашку и галстук-бабочку.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

Также у Софи есть еще один сын Эдоардо, который стал кинорежиссером. Отцом ее сыновей является Карло Понти - кинопродюсер.

В этом году Каннский кинофестиваль также будет проходить, но с 14 по 25 мая. Событие станет 77-м по счету, а председателем жюри стала Грета Гервиг - режиссер фильма "Барби". Она стала первой американской женщиной-режиссером на этом посту.

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