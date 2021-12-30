В асимметричном платье-сетке: красивая Фрида Аасен на мероприятии Unicef

В асимметричном платье-сетке: красивая Фрида Аасен на мероприятии Unicef

Под конец года знаменитая модель опять удивила роскошным образом.

Скандинавская модель Фрида Аасен посетила вечеринку LuisaViaRoma for Unicef, которая проходила на французском острове Сен-Бартс. На мероприятии Фрида появилась в роскошном асимметричном платье на одно плечо и с разрезом. Наряд был создан брендом Lee Petra Grebenau, с которым Фрида сотрудничает, и состоял из двух видов ткани: белого шифона и сетки, расшитой пайетками.

Наряд модели дополнили бежевые босоножки на шнуровке, прическа и ювелирные украшения.

Фрида Аасен / Getty Images

Компанию на мероприятии Фриде составил ее жених Томи Чиабра, он выступал соорганизатором события.

Фрида Аасен и Томи Чиабра / Getty Images

Напомним, пара феерично обручилась в 2021 году, Томи сделал Фриде предложение на роскошной яхте в Портофино.

Фрида Аасен и Томми Чиабра / Instagram Фриды Аасен

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