В атласном двубортном костюме: стильный выход Евы Лонгории на церемонии

В Лос-Анджелесе состоялась 27-я ежегодная церемония ELLE Women in Hollywood.

Минувшей ночью звездные гости собрались на церемонии ELLE Women in Hollywood, которая состоялась уже в 27-й раз в Лос-Анджелесе.

Нина Гарсия (слева направо), Рита Морено и Ева Лонгория / Associated Press

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В Музей киноакадемии в Лос-Анджелесе съехалось много знаменитостей, ведь в прошлом году из-за пандемии мероприятие было отменено. Среди гостей была 46-летняя актриса и продюсер Ева Лонгория. Недавно она показывала публике свое подкачанное тело в кроп-топе и лосинах, а теперь появилась на дорожке перед камерами фотографов в черном атласном двубортном пиджаке, который она, казалось бы, надела без топа, а также была в широких брюках. Талию Ева подчеркнула с помощью черного широкого ремня из змеиной кожи.

Ева Лонгория / Associated Press

У Лонгории был насыщенный макияж глаз, в ушах были серьги с камнями, волосы актриса распустила и зачесала назад, разделив по пробору. Скорее всего, прическа Евы – дело рук ее парикмахера и стилиста по волосам Кена Павеса.

Ева Лонгория / Associated Press

На мероприятии были отмечены девять знаменитых женщин за творческий и культурный вклад, который они внесли в мир музыки, кино, телевидения и не только.

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