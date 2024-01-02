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В атласном костюме и шляпе: Дженнифер Лопес похвасталась гламурным образом

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
490
Время на прочтение
1 мин
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В атласном костюме и шляпе: Дженнифер Лопес похвасталась гламурным образом

Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Голливудская суперзвезда опять привлекла внимание луком.

Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками в Instagram новыми снимками. На этот раз она позировала в атласном брючном костюме, состоящем из широких штанов и жакета.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

Наряд был выполнен в пижамном стиле, а также имел черную отделку и широкий черный пояс.

Этот наряд она дополнила норковой шубой, туфлями на высоких каблуках и платформах, а также гламурным клатчем, который держала в руке.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

На голову она надела широкополую шляпу от Nick Fouquet, волосы собрала в низкий хвост, сделала яркий макияж и также использовала украшения от бренда Gucci с жемчугом и кристаллами.

Дженнифер Лопес / © Instagram Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес / Фото: Instagram Дженнифер Лопес

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Дата публикации
Просмотры
490
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