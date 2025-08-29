В атласном мини на красную дорожку: звезда сериала "Большая маленькая ложь" посетила Венецию

Шейлин Вудли / © Associated Press

Реклама

Шейлин Вудли, известная многим по сериала «Большая маленькая ложь», где сыграла с Николь Кидман и Риз Уизерспун, посетила 82-й Венецианский кинофестиваль.

Шейлин Вудли / © Associated Press

Она отказалась от привычного вечернего платья для своего появления и вібрала маленькое черное атласное от Kallmeyer из коллекции Pre-Fall 2025 и дополнила его босоножками от Gianvito Rossi с тонкими ремешками.

Шейлин Вудли / © Associated Press

На шее у Шейлин красовалось роскошное колье от Bvlgari в виде змеи, которая кусает себя за хвост. Волосы актрисы стилисты собрали в романтичную прическу, а на ее лице был лаконичный макияж.

Реклама

Ткань платья немного помялась и на нем появились заметные складки, но это никак не портило образ Вудли.

Шейлин Вудли / © Associated Press

В этом образе она пришла на премьеру фильма «Джей Келли», в котором главную роль исполнил Джордж Клуни.