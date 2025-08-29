ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

В атласном мини на красную дорожку: звезда сериала "Большая маленькая ложь" посетила Венецию

Актриса подчеркуна роскошные ноги нарядом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Шейлин Вудли

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли, известная многим по сериала «Большая маленькая ложь», где сыграла с Николь Кидман и Риз Уизерспун, посетила 82-й Венецианский кинофестиваль.

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли / © Associated Press

Она отказалась от привычного вечернего платья для своего появления и вібрала маленькое черное атласное от Kallmeyer из коллекции Pre-Fall 2025 и дополнила его босоножками от Gianvito Rossi с тонкими ремешками.

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли / © Associated Press

На шее у Шейлин красовалось роскошное колье от Bvlgari в виде змеи, которая кусает себя за хвост. Волосы актрисы стилисты собрали в романтичную прическу, а на ее лице был лаконичный макияж.

Ткань платья немного помялась и на нем появились заметные складки, но это никак не портило образ Вудли.

Шейлин Вудли / © Associated Press

Шейлин Вудли / © Associated Press

В этом образе она пришла на премьеру фильма «Джей Келли», в котором главную роль исполнил Джордж Клуни.

Амаль і Джордж Клуні_1 / © Associated Press

© Associated Press

Кейт Бланшетт_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ив Хьюсон Ів Гюсон_3 / © Associated Press

© Associated Press

Тильда Суинтон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лени Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум_1 / © Associated Press

© Associated Press

Барбара Палвин_1 / © Getty Images

© Getty Images

Наомі Воттс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Емма Стоун_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie