В атласном мини-платье: Эмили Ратажковски сверкнула пышной грудью

Модель приняла участие в съемках рекламной кампании парфюма.
32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – показала в своем Instagram несколько снимков, сделанных на съемках рекламы духов от Viktor&Rolf Fragrances - Flowerbomb Tiger Lily, которые проходили в Майами.
Модель позировала в молочном атласном платье с глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло ее пышную грудь. Соблазнительный образ девушки дополняли черные босоножки на высоких каблуках и макияж, выполненный в коричневых оттенках.
Напомним, ранее Эмили Ратажковски показывала, как сама себе подстригла волосы в душе, и рассказала, зачем это сделала.
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