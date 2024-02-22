В атласном мини-платье: Эмили Ратажковски сверкнула пышной грудью

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – показала в своем Instagram несколько снимков, сделанных на съемках рекламы духов от Viktor&Rolf Fragrances - Flowerbomb Tiger Lily, которые проходили в Майами.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель позировала в молочном атласном платье с глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло ее пышную грудь. Соблазнительный образ девушки дополняли черные босоножки на высоких каблуках и макияж, выполненный в коричневых оттенках.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, ранее Эмили Ратажковски показывала, как сама себе подстригла волосы в душе, и рассказала, зачем это сделала.

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

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