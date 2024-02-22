Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В атласном мини-платье: Эмили Ратажковски сверкнула пышной грудью

В атласном мини-платье: Эмили Ратажковски сверкнула пышной грудью

Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель приняла участие в съемках рекламной кампании парфюма.

32-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер - Эмили Ратажковски – показала в своем Instagram несколько снимков, сделанных на съемках рекламы духов от Viktor&Rolf Fragrances - Flowerbomb Tiger Lily, которые проходили в Майами.

© Instagram Эмили Ратажковски
Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Модель позировала в молочном атласном платье с глубоким декольте, которое эффектно подчеркнуло ее пышную грудь. Соблазнительный образ девушки дополняли черные босоножки на высоких каблуках и макияж, выполненный в коричневых оттенках.

© Instagram Эмили Ратажковски
Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Напомним, ранее Эмили Ратажковски показывала, как сама себе подстригла волосы в душе, и рассказала, зачем это сделала.

© Instagram Эмили Ратажковски
Фото: Instagram Эмили Ратажковски

Читайте также:

Украинская Барби: Сниданок пообщался с особенной моделью Софией Санчез

Украинская Барби: Сниданок пообщался с особенной моделью Софией Санчез

Похожие темы:

Следующая публикация