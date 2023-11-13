В атласном мини-платье и за руку с мужем: Рита Ора сходила на день рождения к Леонардо Ди Каприо

11 ноября голливудский актер Леонардо Ди Каприо с размахом отпраздновал свой день рождения. На вечеринку в Лос-Анджелесе он пригласил всевозможных звездных друзей первой величины, среди которых были: Бейонсе с мужем Джей-Зи, Кейт Бекинсейл, Леди Гага, Рита Ора и Тайка Вайтити, Ким Кардашьян, Зои Кравиц и Ченнинг Татум, Оливия Уайлд и Сальма Хайек.

Риту Ору и ее мужа Тайка Вайтити сфотографировали по пути на это мероприятие, пара не обращала внимания на фотографов и просто шла держась за руки. Для вечеринки они нарядились в темные оттенки.

На Рите было атласное мини-платье, которое она сочетала с капроновыми колготками и длинным бархатным пальто. Также в руке она держала сумку, а обута была в туфли-лодочки. Волосы Ора накрутила в легкие волны, сделала макияж, надела множество украшений, а также накрасила ногти ярким лаком. Тайка Вайтити предпочел надеть широкие штаны, синюю рубашку и объемную куртку.

Рита Ора и Тайка Вайтити / Фото: Getty Images

Не так давно Рита Ора впервые показала помолвочное кольцо и призналась, что вышла замуж. Ранее в Сети только ходили слухи о том, что Рита и ее возлюбленный - кинорежиссер Тайка Вайтити - поженились. Свадьба пары состоялась в Палм-Спрингс летом 2022 года, когда они были в отпуске.

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