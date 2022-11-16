В атласном платье и с украшением на голове: Кайли Дженнер произвела фурор в винтажном наряде от Mugler

Младшая представительница звездного семейства Кардашьян-Дженнер стала одним из гостей закрытого мероприятия - открытия выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. Это первая ретроспектива, посвященная увлекательной и дерзкой вселенной французского дизайнера и создателя культовых духов Тьерри Мюглера, открытая после его смерти.

Для обычных посетителей выставка откроется с 18 ноября, а вчера на ее презентации побывали звездные гости, одетые в знаменитые образы от бренда. Кайли отдала предпочтение сексуальному черному платью с корсетом, которое эффектно подчеркивало ее фигуру "песочные часы".

Этот наряд винтажный и был создан легендарным модельером для коллекции осень-зима 1995 года. Платье старше самой Кайли, которая родилась в 1997-м.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Обтягивающее платье выполнено из атласного шелка в фасоне "рыбка", подол украшен перьями и бисером, а декольте выполнено в традиционной для бренда форме, напоминающей крылья бабочки.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

К этому образу также прилагаются перчатки с перьями и роскошное украшение на голову со стразами. Кайли дополнила образ макияжем, высокой прической и крупными бриллиантовыми серьгами в ушах.

Кайли Дженнер / Фото: Associated Press

Но в винтаже девушка появляется уже не первый раз. Дело в том, что Кайли начала коллекционировать винтажные модели одежды по совету своего стилиста, и в ее коллекции уже есть и несколько нарядов от Mugler. Не так давно Кайли пришла поддержать старшую сестру на церемонии в винтажном "голом" платье от Mugler из коллекции 1999 года.

А что касается самой выставки, то на ней представлены более сотни нарядов - от моделей высокой моды до сценических костюмов, а также изготовленные на заказ аксессуары, эскизы, видеоролики, изображения ведущих фэшн-фотографов и впечатляющие инсталляции, отражающие футуристический подход дизайнера. Мюглер скончался в прошлом году, но вошел в историю моды, как один из самых смелых и новаторских дизайнеров конца двадцатого века. Его смелые силуэты, нестандартные техники и материалы, включая стекло, оргстекло, винил, латекс и хром.

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