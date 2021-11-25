В атласном платье: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан похвасталась стройными ногами

Анна Богдан снялась в новой студийной фотосессии.

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, показала фолловерам в Instagram снимок из нового фотосета.

Красотка позировала перед камерой в фотостудии в светлом атласном коротком платье, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

Наряд Аня дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в хвост и украсила уши элегантными длинными серьгами.

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