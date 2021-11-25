В атласном платье: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан похвасталась стройными ногами

Анна Богдан снялась в новой студийной фотосессии.
Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, показала фолловерам в Instagram снимок из нового фотосета.
Красотка позировала перед камерой в фотостудии в светлом атласном коротком платье, которое идеально подчеркнуло ее стройные ноги.
Наряд Аня дополнила черными босоножками на шпильках. Волосы она собрала в хвост и украсила уши элегантными длинными серьгами.
Читайте также:
- В полупрозрачном платье: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан соблазнительно позировала в ванной
- В мини-платье с блестками: победительница "Холостяка-11" Анна Богдан поделилась списком интересных фильмов
- Главный герой "Холостяка-11" Михаил Заливако признался, когда у него свадьба с победительницей шоу