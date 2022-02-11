В атласном платье с откровенным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала смелый образ

В атласном платье с откровенным декольте: участница "Холостяка-11" продемонстрировала смелый образ

Девушка показала несколько новых фотографий в своем микроблоге.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Александра Миколюк – поделилась в Instagram снимками из новой фотосессии.

На фото девушка примерила смелый образ – атласное платье с кружевной вставкой и глубоким вырезом на декольте. Наряд эффектно подчеркнул грудь Александры.

Instagram Александры Миколюк

Свой лук Миколюк дополнила серьгами с бирюзой, браслетами из жемчуга, а также макияжем с акцентом на глаза и нюдовой помадой.

Instagram Александры Миколюк

Напомним, на премьеру фильма "Кингс Мен" Александра пришла в эффектном черном платье с пикантными вырезами на талии.

Олександра Миколюк/Пресс-служба

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