ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

В атласном платье цвета айвори: Эшли Грэм продемонстрировала нежный образ на церемонии

38-летняя модель plus size в сдержанном наряде появилась на ивенте.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Эшли Грэм

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Для такого события модель выбрала нежный образ. На ней было атласное платье макси цвета айвори без рукавов и с драпировкой сверху.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Аутфит Грэм дополнила бронзовыми туфлями. У нее была "мокрая" укладка, макияж с белыми блестящими тенями и коричневой помадой и нюдовый маникюр.

Эшли Грэм / © Associated Press

Эшли Грэм / © Associated Press

Напомним, Эшли Грэм в платье со звездами и птицами побывала на гала-вечере после триумфа на Victoria's Secret.

Дата публикации
Количество просмотров
70
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie