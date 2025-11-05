- Дата публикации
-
Шоу-бизнес
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 70
- Время на прочтение
- 1 мин
В атласном платье цвета айвори: Эшли Грэм продемонстрировала нежный образ на церемонии
38-летняя модель plus size в сдержанном наряде появилась на ивенте.
Эшли Грэм посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Для такого события модель выбрала нежный образ. На ней было атласное платье макси цвета айвори без рукавов и с драпировкой сверху.
Аутфит Грэм дополнила бронзовыми туфлями. У нее была "мокрая" укладка, макияж с белыми блестящими тенями и коричневой помадой и нюдовый маникюр.
Напомним, Эшли Грэм в платье со звездами и птицами побывала на гала-вечере после триумфа на Victoria's Secret.