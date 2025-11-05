В атласном платье цвета айвори: Эшли Грэм продемонстрировала нежный образ на церемонии

Эшли Грэм / © Associated Press

Реклама

Эшли Грэм посетила церемонию вручения премии CFDA Awards 2025, которая состоялась в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.

Для такого события модель выбрала нежный образ. На ней было атласное платье макси цвета айвори без рукавов и с драпировкой сверху.

Эшли Грэм / © Associated Press

Аутфит Грэм дополнила бронзовыми туфлями. У нее была "мокрая" укладка, макияж с белыми блестящими тенями и коричневой помадой и нюдовый маникюр.

Реклама

Эшли Грэм / © Associated Press

Напомним, Эшли Грэм в платье со звездами и птицами побывала на гала-вечере после триумфа на Victoria's Secret.