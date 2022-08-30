В атласном ромпере и белой шубе: гламурная Тейлор Свифт появилась на афтепати MTV Video Music Awards

В минувшие выходные 32-летняя певица Тейлор Свифт появилась на церемонии вручения награды MTV Video Music Awards в сверкающем платье от бренда Oscar de la Renta и стала лауреатом в нескольких категориях.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

После официально части звезда переоделась в синий атласный ромпер на бретельках, который был украшен аппликацией в виде звезд. Дополнили этот гламурный вечерний образ певицы босоножки от Alexander McQueen, белая шуба из искусственного меха и ювелирные изделия от Nicole Rose, Ananya Scatter, Melissa Kaye.

Волосы Тейлор распустила, а на лице у нее был яркий макияж с красной помадой и стразами.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

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