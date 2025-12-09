- Дата публикации
В атласном топе с кружевом и вырезом: Лотти Мосс похвасталась татуировками на премьере фильма "Служанка"
27-летняя модель, звезда OnlyFans и сводная сестра Кейт Мосс любит носить черный цвет, в котором часто выходит в свет.
Лотти Мосс посетила специальный премьерный показ фильма "Служанка", который состоялся в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне.
Знаменитость позировала перед фотокамерами в образе total black с пикантной ноткой. На ней был атласный топ с кружевом с V-образным вырезом, атласные брюки свободного кроя и пальто с черной отделкой из искусственного меха и шнуровкой, которое она спустила с плеч, чтобы продемонстрировать татуировки на руках.
Лук Мосс дополнила черными туфлями с золотой фурнитурой. У нее была красивая прическа с локонами и нежный макияж с черными стрелками и ягодной помадой.
Напомним, Сидни Свини на премьеру "Служанки" в Нью-Йорке вышла на красную дорожку в гламурном серебряном платье от бренда Miu Miu.
В украинский прокат фильм выйдет 1 января.