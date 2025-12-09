В атласном топе с кружевом и вырезом: Лотти Мосс похвасталась татуировками на премьере фильма "Служанка"

Лотти Мосс / © Getty Images

Лотти Мосс посетила специальный премьерный показ фильма "Служанка", который состоялся в Odeon Luxe Leicester Square в Лондоне.

Знаменитость позировала перед фотокамерами в образе total black с пикантной ноткой. На ней был атласный топ с кружевом с V-образным вырезом, атласные брюки свободного кроя и пальто с черной отделкой из искусственного меха и шнуровкой, которое она спустила с плеч, чтобы продемонстрировать татуировки на руках.

Лук Мосс дополнила черными туфлями с золотой фурнитурой. У нее была красивая прическа с локонами и нежный макияж с черными стрелками и ягодной помадой.

Напомним, Сидни Свини на премьеру "Служанки" в Нью-Йорке вышла на красную дорожку в гламурном серебряном платье от бренда Miu Miu.

В украинский прокат фильм выйдет 1 января.