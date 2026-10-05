ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
218
Время на прочтение
1 мин

В атласной блузке и с электронной сигаретой: 82-летняя Катрин Денев на фэшн-показе в Париже

Звезда французского кино активно посещает фэшн-шоу в рамках Недели моды в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Катрин Денев

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев посетила показ женской коллекции Mugler весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса сидела в первом ряду шоу.

Звезда была одета в атласную блузку серо-бежевого оттенка с воротником, объемными длинными рукавами и широкими манжетами. Верхние пуговицы Катрин оставила расстегнутыми.

Катрин Денев / © Getty Images

Катрин Денев / © Getty Images

Денев сочетала блузку с черной юбкой с блеском длины миди и черными туфлями со светлыми заостренными носками. Аутфит актриса дополнила прямоугольным клатчем оливкового цвета, который она держала на коленях. Также было заметно, что в одной руке звезда французского кино держит электронное устройство для курения.

Катрин собрала волосы в прическу, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, а губы — помадой темно-бежевого оттенка. Ярким акцентом стал красный маникюр. Из украшений актриса выбрала золотой браслет, часы и кольца.

Напомним, Катрин Денев приехала на показ бренда Saint Laurent в Париже в черном лакированном пальто с поясом на талии.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie