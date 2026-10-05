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В атласной блузке и с электронной сигаретой: 82-летняя Катрин Денев на фэшн-показе в Париже
Звезда французского кино активно посещает фэшн-шоу в рамках Недели моды в Париже.
Катрин Денев посетила показ женской коллекции Mugler весна-лето 2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже. Актриса сидела в первом ряду шоу.
Звезда была одета в атласную блузку серо-бежевого оттенка с воротником, объемными длинными рукавами и широкими манжетами. Верхние пуговицы Катрин оставила расстегнутыми.
Денев сочетала блузку с черной юбкой с блеском длины миди и черными туфлями со светлыми заостренными носками. Аутфит актриса дополнила прямоугольным клатчем оливкового цвета, который она держала на коленях. Также было заметно, что в одной руке звезда французского кино держит электронное устройство для курения.
Катрин собрала волосы в прическу, сделала макияж, подчеркнув глаза черным карандашом, а губы — помадой темно-бежевого оттенка. Ярким акцентом стал красный маникюр. Из украшений актриса выбрала золотой браслет, часы и кольца.
Напомним, Катрин Денев приехала на показ бренда Saint Laurent в Париже в черном лакированном пальто с поясом на талии.