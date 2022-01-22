В атласной кофте с декольте: Дженнифер Лопес очаровала повседневным луком

На новых фото звезда продемонстрировала свою тонкую талию.

52-летняя актриса и певица поделилась со своими подписчиками в Instagram новым образом. На фото звезда позировала в атласной кофте Et Ochs с глубоким V-образным декольте и джинсах-палаццо с высокой посадкой.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

Образ Лопес дополнили туфли от DSW с открытым мысом, собранные в пучок волосы и много золотых украшений от Fondrae на шее и запястьях. Очень необычным на ее шее было украшение в виде обычного ключа, который висел на длинной цепочке.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

"Ла-ла-лаванда", - написала под фото Джей Ло.

Дженнифер Лопес / Instagram Дженнифер Лопес

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