В атласной кофте с декольте: Дженнифер Лопес очаровала повседневным луком

На новых фото звезда продемонстрировала свою тонкую талию.
52-летняя актриса и певица поделилась со своими подписчиками в Instagram новым образом. На фото звезда позировала в атласной кофте Et Ochs с глубоким V-образным декольте и джинсах-палаццо с высокой посадкой.
Образ Лопес дополнили туфли от DSW с открытым мысом, собранные в пучок волосы и много золотых украшений от Fondrae на шее и запястьях. Очень необычным на ее шее было украшение в виде обычного ключа, который висел на длинной цепочке.
"Ла-ла-лаванда", - написала под фото Джей Ло.
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