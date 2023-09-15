В атласных трусах и с огромным бантом на груди: актриса Джоди Тернер-Смит на красной дорожке в Лондоне

Наряд актрисы был одним из самых смелых и необычных на этом звездном мероприятии.
14 сентября в Лондоне, в Королевском театре Друри-Лейн, состоялось второе ежегодное мероприятие Vogue World, приуроченное к открытию Лондонской недели моды, которая пройдет с 14 по 19 сентября в Великобритании.
Одной из многочисленных гостей на красной дорожке фэшн-события была актриса Джоди Тернер-Смит. Она произвела фурор своим образом, поскольку появилась в очень экстравагантном наряде от бренда Viktor & Rolf.
Ее комплект был представлен в кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024, которую бренд посвятил купальному костюму.
На Джоди был наряд из черного атласа, который состоял из трусов и топа-бандо украшенного огромным бантом.
Образ актриса также дополнила высокими перчатками и туфлями на высоких каблуках.
Макияж звезды был ярким с оригинальными черными стрелками и розовыми румянами, а также она покрасила волосы в светлый оттенок. В ушах у Джоди были роскошные серьги с сапфирами и бриллиантами.
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