В атласных трусах и с огромным бантом на груди: актриса Джоди Тернер-Смит на красной дорожке в Лондоне

Наряд актрисы был одним из самых смелых и необычных на этом звездном мероприятии.

14 сентября в Лондоне, в Королевском театре Друри-Лейн, состоялось второе ежегодное мероприятие Vogue World, приуроченное к открытию Лондонской недели моды, которая пройдет с 14 по 19 сентября в Великобритании.

Одной из многочисленных гостей на красной дорожке фэшн-события была актриса Джоди Тернер-Смит. Она произвела фурор своим образом, поскольку появилась в очень экстравагантном наряде от бренда Viktor & Rolf.

Ее комплект был представлен в кутюрной коллекции осень-зима 2023-2024, которую бренд посвятил купальному костюму.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

На Джоди был наряд из черного атласа, который состоял из трусов и топа-бандо украшенного огромным бантом.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Образ актриса также дополнила высокими перчатками и туфлями на высоких каблуках.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

Макияж звезды был ярким с оригинальными черными стрелками и розовыми румянами, а также она покрасила волосы в светлый оттенок. В ушах у Джоди были роскошные серьги с сапфирами и бриллиантами.

Джоди Тернер-Смит / Фото: Associated Press

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