В аутфите из перьев: эффектная Рита Ора с возлюбленным посетила церемонию

Рита Ора и ее возлюбленный Тайка Вайтити присутствовали на церемонии MTV EMA 2021 на спортивной арене Papp Laszlo Budapest Sports Arena в Будапеште.

Рита Ора выглядела невероятно эффектно в черном наряде, который состоял из брюк и топа с перьями и шлейфом от ливанского дизайнера Жана-Луи Сабаджи. Певица обула черные босоножки на высоких каблуках от Giuseppe Zanotti, сделала черный маникюр и педикюр, волосы собрала в высокий пучок и надела серьги-висюльки, а в руках Риты был маленький клатч от Jimmy Choo.

Рита Ора / Getty Images

Режиссер Тайка Вайтити был в черном вельветовом костюме (многие звездные мужчины носят такие сейчас на красные дорожки) и в черной рубашке. Он обнимал любимую за талию, когда они вместе позировали на дорожке.

Тайка Вайтити и Рита Ора / Getty Images

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