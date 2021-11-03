В аутфите от Balenciaga: Ким Кардашьян папарацци подловили в Нью-Йорке

41-летняя звезда реалити Ким Кардашьян умеет привлекать к себе внимание.

Вчера в Нью-Йорке Ким снова попала под прицел папарацци и образ, который продемонстрировала инфлюэнсер был запоминающимся. Кардашьян сочетала черный топ с лосинами и сапогами Balenciaga до бедра и длинным серым пальто. Ее аутфит дополняют кожаные перчатки, черные солнцезащитные очки и массивные серьги-клипсы в ушах. А также насыщенный мейкап на лице и идеально уложенные волосы.

Ким Кардашьян / Getty Images

А буквально вчера мы рассматривали хэллоуин-лук Кардашьян. Ее сестра Кендалл Дженнер организовала вечеринку и пригласила на нее Ким, которая пришла в креативном образе космической ковбойши. Уверены, кто-нибудь да повторит этот аутфит звезды, ведь Ким всегда задает тренды. Многие образы, в которых она появляется на публике, ее поклонники и другие звезды стараются повторить. Вот, к примеру, провокационная и бодипозитивная рэперша Lizzo повторила необычный аутфит Ким Кардашьян на Met Gala 2021.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян в Нью-Йорке (9 фото)

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