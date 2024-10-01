В авангардном жакете и объемной мини-юбке: эффектная Зендея на показе Louis Vuitton

28-летняя актриса выглядела стильно и красиво на Неделе моды в Париже.

Зендея посетила показ Модного дома Louis Vuitton, который состоялся в Парижской неделе моды.

Там актриса продемонстрировала эффектный образ из круизной коллекции 2025 года французского бренда. На ней был черный жакет с акцентом на талии, у которого был белый воротник, интересная белая пуговица и был украшен футуристической красной брошью. Верх она скомбинировала с объемной бежевой мини-юбкой и черными колготами в сетку.

Зендая / Фото: Getty Images

Лук Зендея дополнила черными туфлями на шпильках и черной сумкой.

Она сделала стильную прическу и макияж с розовыми румянами и красной помадой. Золотые украшения от Bulgari завершили аутфит актрисы.

Напомним, Зендея попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Девушка была одета в стильный наряд из весенней коллекции 2025 года бренда Burberry.

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