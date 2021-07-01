В ажурном белом купальнике и пенке: участница "Холостяка-10" зажгла на вечеринке в Одессе

Алина Ляшук не стесняется проявлять свои эмоции на камеру.
Участница 10-го сезона шоу "Холостяк" Алина Ляшук опубликовала в Instagram интересное видео с пенной вечеринки в Одессе, где она отдыхала.
На пати девушка надела ажурный белый купальник с завязками на плавках и очки. На камеру Алина без комплексов энергично танцевала под песню MONATIK "Так, от чего без ума".
"Никогда не стесняйтесь своих эмоций", — написала она под роликом.
А еще Ляшук показала милые фотографии, как она плавала с дельфином.
(чтобы посмотреть на другие фото, листайте вправо)
К слову, в Одессе недавно отдыхала финалистка "Холостяка-10" Дана Оханская. На одно из мероприятий она пришла в красном мини-платье с плетением на спине, которое скомбинировала с черными босоножками на устойчивых каблуках. Волосы Дана распустила и украсила уши красными длинными серьгами.
Читайте также: В бикини с рюшами и золотой цепочкой: финалистка шоу "Холостяк-10" релаксировала в бассейне