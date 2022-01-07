В ажурном платье и на шпильках: Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Рождеством

В ажурном платье и на шпильках: Екатерина Кухар поздравила подписчиков с Рождеством

Прима балерина в эффектном аутфите сфотографировалась у елки.

Екатерина Кухар опубликовала в Instagram красивое фото и поздравила подписчиков с Рождеством.

Балерина позировала у елки и саней с новогодними игрушками и подарками.

Екатерина Кухар / Instagram Екатерины Бужинской

Одета она была в ажурное золотистое платье с американским проемом и разрезом. Наряд Катя дополнила босоножками на шпильках, аккуратной укладкой и нежным макияжем.

"Поздравляю со Святым вечером и Рождеством Христовым! Желаю самых родных всегда рядом! Пусть сердце будет наполнено благодарностью, любовью, благодатью и мечтами, которые обязательно сбудутся! Пусть год станет для каждого из вас особенным, невероятным, чувственным и незабываемым! Будет наполнен семейным уютом, а ангел-хранитель оберегает от всех бед и невзгод. Да, конечно же, вкусной кути", — пожелала балерина.

С Рождеством поздравила своих фолловеров и Екатерина Бужинская. Она спела рождественскую колядку.

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