В ажурном платье и в оригинальных серьгах с камеями: Кирстен Данст на красной дорожке

В ажурном платье и в оригинальных серьгах с камеями: Кирстен Данст на красной дорожке

Платье было выполнено из тонкой ажурной ткани и имело необычный фасон.

39-летняя актриса Кирстен Данст посетила фестиваль Американского института кино в Лос-Анджелесе, во время которого показали фильм "Сила пса", где она сыграла вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Джесси Племонсом.

На красной дорожке Кирстен блистала в роскошном макси-платье с длинными рукавами от бренда ERDEM. Наряд был выполнен из ажурной ткани оливкового оттенка, а некоторые цветы на декольте украшали стразы. Также оригинальной деталью фасона стала ажурная баска.

Кирстен Данст / Associated Press

Образ актрисы дополнил макияж с акцентом на красных губах и крупные золотые серьги с камеями.

Кирстен Данст / Associated Press

Также это мероприятие посетил и коллега актрисы Бенедикт Камбербэтч с женой Софи Хантер.

Читайте также:

Стиль Кирстен Данст (14 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку