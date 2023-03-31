Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В ажурном платье с обнаженными плечами: Летиция Каста в нежном образе пришла на показ Dior в Мумбаи

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
999
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В ажурном платье с обнаженными плечами: Летиция Каста в нежном образе пришла на показ Dior в Мумбаи

Летиция Каста / Фото: Getty Images

44-летняя французская супермодель и актриса приехала в Индию, чтобы сходить на фэшн-шоу.

В Мумбаи у монумента "Ворота Индии" состоялся показ бренда Christian Dior Fall 2023. Фешн-ивент посетила Летиция Каста.

Модель очаровала нежным аутфитом. На ней было белоснежное ажурное платье макси с обнаженными плечами, что придало луку женственности и сексуальности.

Летиция Каста / © Getty Images
Летиция Каста / Фото: Getty Images

Талию Каста дополнила широким черным поясом с металлической пряжкой и логотипом бренда – буквой D. Обула она черные босоножки.

Актриса распустила волосы, сделала легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
999
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация