В ажурном платье с обнаженными плечами: Летиция Каста в нежном образе пришла на показ Dior в Мумбаи

44-летняя французская супермодель и актриса приехала в Индию, чтобы сходить на фэшн-шоу.

В Мумбаи у монумента "Ворота Индии" состоялся показ бренда Christian Dior Fall 2023. Фешн-ивент посетила Летиция Каста.

Модель очаровала нежным аутфитом. На ней было белоснежное ажурное платье макси с обнаженными плечами, что придало луку женственности и сексуальности.

Летиция Каста / Фото: Getty Images

Талию Каста дополнила широким черным поясом с металлической пряжкой и логотипом бренда – буквой D. Обула она черные босоножки.

Актриса распустила волосы, сделала легкий макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

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