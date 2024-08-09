В ажурном платье с пикантным декольте: латиноамериканская актриса попала под прицел папарацци в Майами

Элизабет Гутьеррес в нежном наряде с цветочными мотивами посетила мероприятие.
В объективы папарацци в Майами попала латиноамериканская актриса и модель Элизабет Гутьеррес, которая шла на светское мероприятие.
Женщина выглядела красиво в белом ажурном платье с цветочным орнаментом длины меди, которое под низом имело необычную подкладку. Наряды имели пикантное декольте и белый пояс на талии.
Обувь она была в молочные лакированные остроносые туфли с ремешками и золотыми замками на щиколотках. В руке Элизабет держала маленькую белоснежную сумку.
Гутьеррес сделала идеально ровную укладку, макияж с акцентом на глазах, молочный маникюр, шею она украсила золотой цепочкой с подвеской-камешком, а запястье – золотым браслетом.
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