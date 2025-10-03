ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
199
В ажурных колготках и "оперных" перчатках: Пэрис Хилтон в дерзком луке появилась на Неделе моды

Она любит быть в центре внимания и поэтому выбирает максимально гламурные наряды.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Американская телезвезда и светская львица Пэрис Хилтон отлично проводит время в Париже, куда прилетела на Неделю моды. Голливудская блондинка посетила показ коллекции Isabel Marant на сезон весна-лето 2026.

На мероприятии она появилась в наряде черного цвета, который был выполнен в необычном и даже дерзком дизайне. Ее мини-платье было с асимметричной линией декольте, прозрачными вставками и множеством декоративных элементов: складками, вышивкой бисером и пайетками.

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Дополнила Пэрис свой наряд ажурными колготками черного цвета, туфлями с гламурными ремешками и черными «оперными» перчатками. Также она дополнила наряд небольшой сумкой, чокером и множеством бижутерии.

Но перчатки и чокер она надела также на другое фэшн-мероприятие — вечеринку в честь Карла Лагерфельда, на которую пришла с мамой и сестрой.

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис и Ники Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

Пэрис Хилтон и Крис Зилка_2 / © Getty Images

Пэрис Хилтон / © Getty Images

