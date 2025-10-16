- Дата публикации
В ажурных колготках и жакете на голое тело: Виктория Бекхэм снялась для глянца
Известный дизайнер примерила дерзкие образы.
На днях на Netflix состоялась премьера документального сериала о 51-летней Виктории Бекхэм — дизайнере и бывшей участнице британской группы Spice Girls. По этому поводу известный журнал The Perfect в своем Instagram решил опубликовать несколько снимков из фотосессии 2023 года со звездой.
Викки позировала в стильных и дерзких образах. Она была запечатлена в черных кружевных колготках и в темно-синем жакете на голое тело, в черном топе и юбке с бахромой, а также в асимметричном черном платье с кружевным верхом и атласной юбкой.
А на одном из снимков Бекхэм позировала с рыжей собакой породы, похоже, венгерская выжла. Сама же Виктория была одета в серый брючный костюм, жакет которого был также надет на голое тело.
Напомним, на премьеру документального сериала Victoria Beckham, которая состоялась в Лондоне, поддержать Викторию пришла вся ее семья — муж Дэвид, дочь Харпер и сыновья Круз и Ромео. Старший сын Бруклин проигнорировал такое важное для мамы событие, ведь они сейчас вообще не общаются.
Отметим, сериал Виктории вышел через два года после того, как Netflix сняли историю ее мужа. Эта же картина рассказывает о профессиональном и личностном росте модельера — о пути от поп-звезды до известного дизайнера — и затрагивает некоторые аспекты ее личной жизни.