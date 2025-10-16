В ажурных колготках и жакете на голое тело: Виктория Бекхэм снялась для глянца

Виктория Бекхэм

Реклама

На днях на Netflix состоялась премьера документального сериала о 51-летней Виктории Бекхэм — дизайнере и бывшей участнице британской группы Spice Girls. По этому поводу известный журнал The Perfect в своем Instagram решил опубликовать несколько снимков из фотосессии 2023 года со звездой.

Викки позировала в стильных и дерзких образах. Она была запечатлена в черных кружевных колготках и в темно-синем жакете на голое тело, в черном топе и юбке с бахромой, а также в асимметричном черном платье с кружевным верхом и атласной юбкой.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

А на одном из снимков Бекхэм позировала с рыжей собакой породы, похоже, венгерская выжла. Сама же Виктория была одета в серый брючный костюм, жакет которого был также надет на голое тело.

Реклама

Виктория Бекхэм

Напомним, на премьеру документального сериала Victoria Beckham, которая состоялась в Лондоне, поддержать Викторию пришла вся ее семья — муж Дэвид, дочь Харпер и сыновья Круз и Ромео. Старший сын Бруклин проигнорировал такое важное для мамы событие, ведь они сейчас вообще не общаются.

Виктория Бекхэм с семьей / © Associated Press

Отметим, сериал Виктории вышел через два года после того, как Netflix сняли историю ее мужа. Эта же картина рассказывает о профессиональном и личностном росте модельера — о пути от поп-звезды до известного дизайнера — и затрагивает некоторые аспекты ее личной жизни.