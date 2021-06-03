В бабушах и необычной рубашке: Оливия Палермо на прогулке в Нью-Йорке

Она показала идеальный образ для прохладного летнего утра.

Знаменитая модница и инфлюенсер Оливия Палермо часто гуляет по Нью-Йорку и даже для обычных прогулок всегда стильно наряжается. В первый день лета Оливия вышла за кофе и опять попала под прицел фотографов.

Для своего аутфита она выбрала белую рубашку с рюшами и воротником-стойкой от бренда Caroline Constas, синие джинсы-скинни, а также дополнила образ солнцезащитными очками Le Specs и голубыми бабушами с брошкой от Giannico Daphne. Необычности луку Оливии добавила полосатая сумка от Sara Battaglia.

Оливия Палермо / Getty Images

Образ, который продемонстрировала Оливия, идеально подойдет для прогулки в прохладный летний день, а также станет отличным вариантом офисного лука. Ранее она демонстрировала, как сочетать бабуши с легкими платьями, мини и кюлотами. Делимся несколькими примерами стритстайла от Оливии.

Getty Images

Оливия Палермо / Getty Images

Оливия Палермо / Getty Images

Читайте также: В стильном пальто и лоферах: Оливия Палермо показала идеальный лук для прогулки

Стильные луки Оливии Палермо (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку