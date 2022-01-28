В баклажанном платье и на шпильках: участница шоу "Холостяк-11" в соблазнительном аутфите позировала в фотосете

Джессика Чеги в образе соблазнительницы снялась в новой фотосессии.
Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – Джессика Чеги — порадовала своих фолловеров новым интересным снимком авторства Михаила Вешеления.
В фотосете Чеги продемонстрировала сексуальный образ соблазнительницы. Она позировала, присев, в обтягивающем баклажановом платье миди с разрезом, который позволило продемонстрировать стройные ноги.
Наряд Джес сочетала с бежевыми лакированными туфлями на шпильках.
"Счастье не приходит. Приходит умение его видеть", — подписала фотографию Чеги.
А другая участница "Холостяка-11" – Александра Миколюк – показала пикантный снимок с отдыха в ОАЭ. Девушка в черном платье похвасталась стройными ногами.
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