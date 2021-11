В баклажановом костюме от Etro: стильная Тейлор Свифт на презентации своей короткометражки

Тейлор Свифт / Associated Press

Поп-звезда очаровала публику красивым вечерним нарядом.

Певица Тейлор Свифт презентовала в Нью-Йорке для гостей и прессы новое короткометражное видео на свою песню All Too Well, которая была написана еще в 2012 году и вошла в ее альбом Red. На показ знаменитость пришла в роскошном брючном костюме баклажанового цвета от итальянского бренда Etro. Наряд был выполнен из бархатной ткани, жакет был удлиненным и двубортным, а брюки немного укороченными. Тейлор сочетала наряд с черными ботинками на каблуке, золотыми сережками и небрежной вечерней прической.

Тейлор Свифт / Associated Press

Также на мероприятии были и главные герои нового музыкального видео - актеры Дилан О’Брайен и звезда сериала "Очень странные дела" Сэди Синк.

Тейлор Свифт / Associated Press

Также отметим, что песня All Too Well вошла в новый альбом звезды Red (Taylor’s Version), который включает 30 треков, среди которых перезаписи старых хитов и новые работы.

