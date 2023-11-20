В баклажановом пальто с огромными плечами: Хейли Бибер под прицелом папарацци

Известная модель и основательница косметического бренда Хейли Бибер попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, куда вероятно прилетела по работе. Девушку сфотографировали, когда она шла к своему автомобилю.

На Хейли был интересный и довольно необычный образ, поскольку она надела длинное пальто баклажанового цвета с пуговицами и очень широкими плечами в стиле 80-х годов.

Также она надела очень короткую кожаную юбку, черный свитер с V-образным вырезом и капроновые колготки. Обула Хейли туфли Мэри Джейн, в руке держала большую сумку-чемодан, на глаза надела солнцезащитные очки, а в ушах у нее были серьги-кольца.

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Стиль 80-х один из любимых у Хейли. Девушка часто экспериментирует с широкими плечами в одежде и мини. Как-то летом она сходила за кофе в Лос-Анджелесе в образе навеяном этим стилем и сделала тогда свой любимый латте-макияж.

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