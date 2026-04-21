В балахоне с принтом и пикантными вырезами: Хайди Клум вышла на красную дорожку
Звезда решила поддержать начинающего дизайнера и надела его изделие на важное мероприятие.
Супермодель и телеведущая Хайди Клум пришла на мировую премьеру фильма «Дьявол носит Prada 2» в Нью-Йорке. Звезда, как всегда, сияла в оригинальном платье.
Хайди надела длинный балахон со шлейфом, выполненный в зеленом цвете и из плиссированной легкой ткани. Платье также имело высокую горловину как у водолазки и глубокие проймы под руками.
Этот оригинальный наряд, по словам самой Клум, создал один из участников шоу Project Runway, в котором Хайди является ведущей.
«Вчера вечером на премьере „Дьявол носит Prada 2“ в Нью-Йорке я была одета в дизайн от одного из наших талантливых участников 22 сезона Project Runway», — написала звезда в Instagram.
Ранее вместе с сыном Генри суперзвезда пришла на галавечер, который проводился в Лос-Анджелесе в Los Angeles County Museum of Art (LACMA) — крупнейшем художественном музее на западном побережье США. Клум ошеломила тогда прозрачным платьем от Dsquared2.